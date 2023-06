Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli | il loro punto di vista sul drama delle foto

Leggi su biccy

(Di giovedì 1 giugno 2023)Dalsi sono ormai lasciati da giorni e come abbiamo avuto modo di vederei panni sporchi li lavano su Twitter. Ma se la venezuelana questo lo ha sempre fatto, il veneto si è spesso vantato di fregarsene del gossip e di non dar peso al pensiero dei follower. A parole, almeno. A fatti si è creato un secondo profilo Twitter dove spilla tea e litiga con i fan dell’ex fidanzata.Dalnel corso dellarelazione hanno anche litigato a causadi coppia richieste da lei per aggiornare il profilo Instagram. E proprio l’ex vippona, in diretta su Twitter, si è così sfogata con i fan in merito a questo argomento: “Lui non ...