Dalla Francia | “Contatto tra la Juventus e l’agente di Tudor”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Epilogo imminente”. Lo scrive L’Equipe in relazione al futuro di Igor, sotto contratto col Marsiglia fino al 2024 ma la sua presenza in panchina il prossimo anno è tutto fuorché scontata. Anche perché il tecnico croato resta un candidato concreto per la panchina della. Qualche settimana fa, rivela “L’Equipe”, ci sarebbe stato unfra la Juve edi, in bianconero da difensore dal 1998 al 2007 e poi vice di Pirlo nella stagione 2020-21. Nei giorni scorsi, inoltre, avrebbe incontrato assieme al suo agente Pablo Longoria e Javier Ribalta, rispettivamente presidente e ds dell’OM. Entrambi apprezzano la personalità e la visione del loro allenatore, la sua esigenza e la sua disciplina, spiega l’Equipe. Ma il futuro è tutto da definire. SportFace.