Dai tagli alle scuole alla violenza sui docenti | parla il ministro Valditara QUESTION TIME al Senato LIVE alle 15 | 30

... ha definito l'intesa raggiunta 'il più grande risparmio nella storia americana', un'affermazione subito contestata'fact checkers': nel 2011, infatti, Barack Obama concesseper 2.100 ...E ancora, "siamo state costrette a firmare contratti condel 45% rispetto al contratto ... Si legge nella loro durissima nota: 'verbali che abbiamo ricevuto a seguito delle riunioni per il ...... a partire dalle promesse fatte sulla riforma del sistema giudiziario e ialla burocrazia, in ... La posta in gioco, quindi, è alta, eprossimi impegni e step dipendono i fondi della ...

Dai bonus ai tagli, la guerra di Meloni ai redditi più bassi | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Lo scoglio più insidioso è superato e i mercati tirano un sospiro di sollievo. La camera dei rappresentanti di Washington, a maggioranza repubblicana, ha approvato l'accordo bipartisan per aumentare p ...La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato l’accordo bipartisan per aumentare il tetto del debito per i prossimi due anni, a condizione di effettuare alcuni tagli al bilancio. Ora spe ...