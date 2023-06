Dai rifiuti alla mobilità | il bilancio di Sostenibilità di A2A

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Ben 159 milioni di euro il valore economico distribuito sul territorio del bergamasco nel 2022; 31,9 milioni di euro investiti per il mantenimento e lo sviluppo di impianti e dei servizi; 77% di raccolta differenziata nella città di Bergamo; oltre 41mila tonnellate di CO2 evitate grazie all'attività degli impianti; 4,6 milioni di chilometri percorsi a emissioni zero con la rete di ricarica elettrica. Sono alcuni dei dati contenuti nell'ottava edizione deldiTerritoriale di Bergamo di A2A, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i piani di attività previsti per i prossimi anni. “La sfida dei prossimi anni, per la nostra città, sarà quella di azzerare completamente le emissioni di CO2 e migliorare ulteriormente tutti i propri parametri ...

"Su queste politiche non siamo isolati, non ci facciamo dettare le regolefrancesi ma sulla ... i problemi affrontati in questi giorni a Genova sono davvero caldi, come quello deiin mare, ...Con mezzi e strutture idonee supporteranno il lavoro avviatocolleghi di Hera. Carlo Conforti, ... avranno il compito di contribuire a rimuovere centinaia di tonnellate diancora ...... su un presunto traffico illecito di ingenti quantitativi dispeciali pericolosi, ed eseguiti tra martedì 30 maggio e ieri, mercoledì 31 maggio,militari del Nucleo operativo ecologico ...

Roma è sommersa dai rifiuti. E la Cgil chiede le scuse dell'Ama Roma è sommersa dai rifiuti. E la Cgil chiede le scuse ... LA NOTIZIA

(Adnkronos) – Ben 159 milioni di euro il valore economico distribuito sul territorio del bergamasco nel 2022; 31,9 milioni di euro investiti per il mantenimento e lo sviluppo di impianti e dei servizi ...Nel prossimo e atteso The Flash, i fan della DC rivedranno Michael Keaton nel ruolo di Batman. Il regista Andy Muschietti ha svelato che se l'attore avesse rifiutato, si sarebbero trovati in un bel gu ...