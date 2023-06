Da senzatetto a modella di OnlyFans | “Adesso tutti mi amano e mi pagano profumatamente”

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dadi: “mi” Dadi: è l’incredibile storia di Bianca Blakney, creator canadese divenuta una vera e propria star dei social grazie alla sua somiglianza con Marilyn Monroe. La sua vita, però, non è stata tutta rosa e fiori, a partire dall’infanzia durante la quale ha dovuto affrontare la separazione dei genitori e soprattutto la morte di uno dei suoi fratelli. Madre di due bambini, la 25enne per un periodo ha vissuto come una cloachard: “Ero mamma di due bambini, all’epoca, e facevo due lavori. Non avevo nessuno che mi sostenesse e per risparmiare vivevo in auto con i miei figli”. La sua vita è cambiata quando, acquistando abiti usati e vintage per risparmiare, ...