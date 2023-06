Da Montecito non arriveranno più rivelazioni e accuse contro la Royal Family La coppia vuole tenersi lontana dagli occhi del pubblico Ci crediamo?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 1 giugno 2023) Harry e Meghan ci hanno ripensato. Basta con le interviste scottanti, lealla, i segreti raccontati in libri e documentari. D’ora in poi – dicono fonti a loro vicine – i Sussex dedicheranno il loro tempo ad altri progetti, sempre nel rispetto dei loro contratti con Netflix e Spotify, rimanendo però dietro le quinte ed evitando l’inevitabile scrutinio da parte dei media. Harry e Meghan finiranno di parlare dellaIl motivo, dicono le stesse fonti, sarebbe semplice: non hanno più nulla da dire. Hanno detto praticamente già tutto sui problemi vissuti a corte prima e dopo la Megxit. Una risposta, questa, che cerca di mettere a tacere le voci emerse negli ultimi giorni, secondo cui i Sussex avrebbero invece in cantiere un nuovo libro, ben più esplosivo ...