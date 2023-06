NICOLÒ(37) 11 novembre 2022:segna la sua prima rete in Serie A. Da allora l'... Danielcerca l'ultimo acuto contro la Salernitana DANIEL(36) Un detto popolare ...... Sernicola, Pickel, Meité, Valeri (23' st Quagliata), Galdames (23' st Castagnetti),(14' ... Haas (21'st Henderson), Grassi, Akpa Akpro (31'st Vignato), Fazzini (11'st Destro),, ...... Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Haas, Grassi, Akpa Akpro; Fazzini;, Caputo. ... Carnesecchi; Chiriches, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Castagnetti, Pickel, Meitè, Galdames;. ...

Da Cambiaghi a Ciofani: 5 giocatori low cost per la 38ª giornata La Gazzetta dello Sport

Occhi puntati anche su Zortea, sul quale Dionisi punta molto, Samardzic e Oudin, poco efficace in fatto di bonus, ma ormai uno degli intoccabili per Baroni a Lecce ...Lammers 5 (1' st Cambiaghi 7.5) - Satriano 6 (39' st De Winter sv). All. Zanetti 7. Cremonese (3-5-2): Carnesecchi 6.5 - Aiwu 6, Hendry 6, Lochoshvili 5.5 (34' st Ciofani sv) - Sernicola 6, Pickel 5, ...