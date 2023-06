(Di giovedì 1 giugno 2023) Naufragio di- C'è una svolta nell'indagine sulladiche si consumata sulla costa calabrese di Steccato di. In un naufragio avvenuto lo s26...

... sostegno alla Libia (che per l'Onu è criminale) e caccia alle Ong L'ultimo video del barcone prima delladi: 'Noi superstiti costretti a pagare viaggio, riconosciuti dalle foto' Gli ..., primi indagati per i mancati soccorsi: Frontex nel mirino La Procura della Repubblica di Crotone ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati per il naufragio di(Crotone) ...Dopo ladi, la Fondazione internazionale Oasis ha anche promosso un appello inter - religioso sulle migrazioni che ha avuto grande risalto sulla stampa e che ha raccolto moltissime ...

Cutro, strage di migranti: perquisizioni in corso nelle sedi di Frontex e della Guardia costiera ilmessaggero.it

Naufragio di Cutro - C'è una svolta nell'indagine sulla strage di migranti che si consumata sulla costa calabrese di Steccato di Cutro. In un naufragio avvenuto lo scorso ...Primi sviluppi dalle indagini in corso sui presunti ritardi nei soccorsi al barcone naufragato a Cutro, in provincia di Crotone, il 26 febbraio scorso che ...