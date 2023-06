Giannidifende Elly Schlein. In un'intervista a La Stampa l'esponente del Pd e avversario della neo segretaria alle ultime primarie, commenta le reazioni alla recente sconfitta elettorale nelle ...... no", si interrogava retoricamente Gianni. E così ieri, nei frastornati capannelli dem tra ... L'ex ministro della Difesa Guerinitentando da giorni di convincere la segretaria a non ...Ma la realtàraccontando risvolti duri. E certo che non si può gettare la croce politica tutta ... deputata regionale e sostenitrice di Gianni" ho rivisto le stesse scene di Palermo, ho ...

Cuperlo (Pd) sta con Elly Schlein: “Non le scaricate la croce addosso, paghiamo errori vecchi” Globalist.it

Gianni Cuperlo a La Stampa difende Elly Schlein: «Se alziamo lo sguardo, dalla Finlandia alla Grecia per finire con la Spagna, vediamo che l'onda della destra è alta» ...«Nessuno può scaricare la croce su Elly Schlein», premette Gianni Cuperlo, uno dei leader della sinistra del ... una forza slegata dall’identità che del Pd è stata la radice. Sono il primo a ...