Crollo Sinner | è fuori dal Roland Garros | spreca due match point e perde al quinto contro Altmaier

(Di giovedì 1 giugno 2023) Una caduta inaspettata, per le modalità e i tempi in cui è arrivata. La delusione è enorme innanzitutto per lo stesso Jannik, che deve salutare ilgià al secondo turno. Ha lottato, ha provato a sovvertire una giornata no, ma alla fine il 21enne numero 9 al mondo si è dovuto arrendere al tedesco Daniel, che occupa la posizione 79 nella classifica Atp.ha perso alset, dopo aver annullato 4e aver avuto tre palle per portare la partita al tie break. Ma le ragioni della sconfitta sono precedenti e sono da ricercare anche nei dueche l’altoatesino ha avuto nel quarto set sul suo servizio: entrambiti.però, ...

... più equilibrato il secondo set, prima delpsicofisico del francese che sullo Chatrier riceve la spinta dei tifosi ma non può ovviamente bastare contro l'ottimovisto stasera, che fa ...Ci si aspetta ilemotivo del ragazzino, e invece il break che conquista già nel primo game ... Intervista a Ivan Ljubicic - "è forte abbia pazienza Rune e Alcaraz sono più avanti" (..., ancora una volta, ha dovuto fare i conti con una condizione fisica non perfetta che ne hanno condizionato la prestazione, molto sporca e fallosa. Una sorta di blackout che Gazzetta.it ...

In molti, guardando il tabellone di Jannik Sinner al Roland Garros, hanno cerchiato quello che si sarebbe potuto verificare, e si è in effetti verificato, a livello di secondo turno. L'altoatesino, in ...