Cristiano Ronaldo resterà in Arabia Saudita? Gli scenari per un fine carriera poco brillante

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Il campionato continua a migliorare, l’anno prossimo sarà più bello. A, penso che questo campionato potrà trovarsi tra i primi cinque del mondo. Tuttavia, c’è bisogno di tempo, di giocatori e di infrastrutture. Credo che il Paese abbia un potenziale incredibile, il futuro sarà fantastico”. Partiamo da queste parole rilasciate qualche giorno fa daai microfoni di SSC e riguardanti il campionato. Il portoghese, dallo scorso 1 gennaio, è a tutti gli effetti un calciatore dell’Al-Nassr. Il 38enne nativo di Funchal dopo il deludente Mondiale qatariota, ha deciso di cambiare aria: ha lasciato l’Europa e si è accasato in. Un contratto con cifre faraoniche quello firmato dache lega, l’ex Real ...

Ricordiamo anche la telenovela James Rodriguez e il tentativo (reiterato) di voler portarein azzurro la scorsa estate. Caro Mendes, ancora tu: ma non dovevamo vederci più Chissà ...Benzema alza al cielo la Champions vinta l'anno scorso 25 TROFEI Benzema è arrivato al Bernabeu nel 2009 e sta per andarsene dopo 14 stagioni eccezionali, prima come spalla die ...Mbappé (Ansafoto)Per anni abbiamo assistito, nel mondo del calcio, al dualismo Messi -; negli ultimi tempo, però, un giocatore ha iniziato a farsi spazio ed è destinato a diventare ...

Il Portogallo convoca Rui Patricio e Leao, Cristiano Ronaldo c'è Corriere dello Sport

Credo che il Paese abbia un potenziale incredibile, il futuro sarà fantastico”. Partiamo da queste parole rilasciate qualche giorno fa da Cristiano Ronaldo ai microfoni di SSC e riguardanti il ...Cinquantesima sfida in Serie A e in Friuli fra Udinese e Juventus! Dai 49 precedenti emerge questo bilancio: 6 successi dei bianconeri locali, 15 segni X, 28 vittorie dei bianconeri ospiti, 37 ...