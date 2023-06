Cristiano Ronaldo | “Mi aspettavo di vincere qualcosa”

Nei giorni scorsi l' Al - Nassr diha ufficialmente mancato la vittoria in Saudi Pro League, venendo beffato dall' Al - Ittihad , laureatosi campione. Per il campione portoghese si tratta di una sconfitta inaspettata, ...L'attaccante francese, Pallone d'Oro in carica, potrebbe raggiungere il suo ex compagno di squadra,in Arabia Saudita . Club di destinazione L' Al Ittihad - campione della Saudi ...E la possibilità di sfidare l'ex compagno, oggi all'Al Nassr. LEGGI QUI: Benzema verso l'Al Ittihad Lo stesso Benzema ha poi gettato acqua sul fuoco : 'Sono molto orgoglioso della ...

Il Portogallo convoca Rui Patricio e Leao, Cristiano Ronaldo c'è Corriere dello Sport

In un'intervista al sito della Saudi Premier League, Cristiano Ronaldo annuncia di rimanere in Arabia con la maglia dell'Al Nassr ...In un'intervista rilasciata ai canali della Saudi Pro League, CR7 ha rivelato le sue volontà per il prossimo anno ...