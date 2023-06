L'Assessorato alla Cultura del Comune diha voluto la nascita diArt Week, appuntamento annuale che vede l'artein dialogo con il ricco patrimonio ...Il coccodrillo tassidermizzato Il Battistero disi trasforma per la prima edizione diArt Week , la rassegna avviata il 26 maggio ed in conclusione il 4 giugno. All'...Maurizio Cattelan spicca nella lista dei 21 artisti coinvolti nella prima edizione diArt Week 2023 , che fino al 4 giugno anima diverse sedi della città (gioielli della storia della città e dell'architettura). Gli artisti chiamati dalla curatrice Rossella ...

Cremona Contemporanea secondo la curatrice Rossella Farinotti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...Il pensiero dell’artista dopo le critiche all’installazione in battistero. La curatrice Farinotti: «Tende alla redenzione» ...