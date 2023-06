I bombardamenti sulla regione russa di Belgorod "non avranno effetti" sulla continuazione dell'operazione militare in Ucraina. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, sottolineando che il presidente Vladimir Putin viene tenuto costantemente informato sulla situazione nella regione e rimane in contatto con il governatore. . 1 giugno 2023La situazione - come ammette lo stesso- resta "piuttosto allarmante" anche nella regione ... James Cleverly, sostenitore della legittimità degliucraini oltre il confine. "Stando ...Già mercoledì ilha giudicato la situazione della regione "allarmante" a causa dell'intensificarsi di bombardamenti e. Nelle ultime settimane sono stati colpiti diversi depositi di ...

Cremlino, attacchi a Belgorod non influiranno su conflitto - Europa Agenzia ANSA

I bombardamenti sulla regione russa di Belgorod "non avranno effetti" sulla continuazione dell'operazione militare in Ucraina. (ANSA) ...Caos a Belgorod, regione dove da settimane sono attivi dei 'partigiani' russi. "Questa mattina, le forze armate della Federazione Russa, insieme a unità del ...