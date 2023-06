Così vinco la timidezza

(Di giovedì 1 giugno 2023) Finalmente ho capito perché mi piace tanto partire per lavoro portandomi un figlio (chiaramente se è possibile). Pochi sospettano la mia. Solo mia moglie, forse, la conosce fino in fondo. Lo ...

Finalmente ho capito perché mi piace tanto partire per lavoro portandomi un figlio (chiaramente se è possibile). Pochi sospettano la mia timidezza. Solo mia moglie, forse, la conosce fino in fondo. Lo ...è stato. Venerdì 19 maggio, un gruppo di professori e professoresse, alcuni presenti già ... Amo i musei, le serate con gli amici e i giochi da tavola, anche se nonspesso. Tag: illumina ...Gli allenatori di massimo livello hanno imparato a dire addio sul più bello. Una volta non era, il José Mourinho che lasciava l'Inter nel 2010 dopo aver vinto il triplete era un'eccezione ...-...