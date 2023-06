Così docenti ed esperti demoliscono la delega fiscale del governo Dalla flat tax alla revisione delle tasse sui redditi finanziari

(Di giovedì 1 giugno 2023) A emendamenti già presentati, la commissione Finanze della Camera ha pubblicato le memorie dichiamati a dare un parere sulladelMeloni. Viste le bocciature arrivate da Bankitalia e Ufficio parlamentare di bilancio non è una sorpresa che i giudizi siano nettamente critici sutax e tassa piatta incrementale, assenza di interventi sul catasto, riforma del trattamento deie concordato preventivo biennale. Passare in rassegna i loro rilievi dà la misura di quanto i contenuti del ddl siano problematici agli occhi degli addetti ai lavori. “Sorprendente l’rgamento della cedolare secca” – Particolarmente rilevante, visto l’incarico dell’autore, è la memoria di Alessandro ...

come a canottiere e ad altri capi d'abbigliamento "eccessivi". Al Narducci, però, a dover controllare gli studenti, riporta La Repubblica , saranno "ie i membri dello staff che all'......e personale dell'Ateneo e 100 volontari.l'amministrazione Comunale al fine di offrire un'alternativa di trasporto sicura, in particolare ai giovani, e ha, informalmente, dato mandato ..."Si conferma,, l'impegno del ministro a garantire ai dirigenti scolastici il giusto ... Scuola, tutti gli approfondimenti La newsletter di Scuola+ Professionisti, dirigenti,e non, ...