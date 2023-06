Cosa non considerava Gli infortuni di Sinner? Le parole pesantissime del torturatore

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il mago dei muscoli di Jannikè anche il suo "". Intervistato da Repubblica, il preparatore atletico Umberto Ferrara svela i segreti del tennista italiano, grande speranza azzurra al Roland Garros. Insieme ai due coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill e al fisioterapista Giacomo Naldi, il 54enne Ferrara cura la parte fisica di Jannik e cerca di farlo rendere al meglio, sfruttandone i punti di forza e limandone i difetti. Dal punto di vista psicologico,"è esattamente quello che mostra: una persona cui piace essere un tennista", sempre molto disponibile con il suo staff. "Ha il suo carattere e i suoi momenti, ovviamente. Però è un tipo che ascolta molto, sia Cahill che Vagnozzi. Vuole migliorare ogni giorno senza preconcetti, poi se c'è qualche non lo convince manifesta le sue ...

... un'americana, screditando la 29enne - da cui attendeva un figlio - garantendole che lei se ne era "andata" e che ora era un "uomo libero" e che il figlio che aveva in grembofosse suo,...Il Pdha una linea,ha il coraggio delle sue idee e, soprattutto, il suo segretarioha il controllo dei suoi parlamentari a Roma ed a Bruxelles. Su unaha ragione il segretario del ...... dicendole che la compagna se ne era 'andata' e che lui era un 'uomo libero', screditando anche la 29enne dicendo che 'quel figlio che aspettaè mio',vera. L'amante, però, per paura ha ...

Intercettazioni e blitz Ecco cosa (non) fanno i nostri Servizi Formiche.net

“Ha appena salutato e basta. Non so cosa faranno in futuro”, conferma Steiner. Quando gli è stato chiesto se la sponsorizzazione dell’Alfa Romeo fosse ancora possibile, ha risposto: “Non ho una ...Il mondo tira un sospiro di sollievo, perché Harry e Meghan hanno deciso di farla finita con i loro piagnistei. Una fonte bene informata ha riferito al “Sun” che il duca e ...