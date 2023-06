Cosa ha detto Mourinho all’arbitro? Insulto pesante E a Rosetti | “Eri d’accordo con loro…”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Josèproprio non ci sta. Al tecnico portoghese la sconfitta della sua Roma, in finale di Europa League contro il Siviglia non è andata giù. Già in campo le lamentele per un arbitraggio ritenuto inadeguato sono state pesanti e continue, ma lo “Special One” ha reiterato il suo pensiero anche dopo il fischio finale. Già nelle interviste del post-partita avevache “l’arbitro sembrava spagnolo“, ma poi è andato ben oltre: una volta terminati i propri doveri,si è infatti recato nel parcheggio dello stadio ed ha atteso per l’arrivo della terna arbitrale, per continuare a far sentire le proprie lamentele. “You are a fucking disgrace”. Sei una fot***a disgrazia. Queste le parole con cui l’allenatore dei giallorossi si è rivoltoche raggiungeva il proprio mezzo per andare via dallo stadio. ...

