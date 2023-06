(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo una sofferenza infinita, laè costretta ad alzare bandiera bianca, sconfitta ai rigori dal Siviglia. Nonostante le polemiche qualè mancato ai giallorossi. Vediamonon ha funzionato e le possibili soluzioni per il futuro

fine il match è girato su un break per ogni set. Io potevo ... Senti, invece secondo teper fare di più MATTEO ......ha un permesso turistico sono un altro comune motivo di... dovute non solo ai tagli al Ssn ma anchequantità di ...succede nel resto del mondo Durante la pandemia, il tema dell'...... hanno mandato messaggi di sostegno e solidarietàDe ...Alex Di Giorgio e dall'amica Paola Barale che ha incalzato con "Ma... Un abbraccio") e non èil sostegno di Vladimir Luxuria : "...