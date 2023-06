Corea del Nord | la sorella di Kim | il satellite andrà in orbita

Kim Yo - jong, la potente sorellaleader supremo Kim Jong - un, ha assicurato che laNord manderà in orbita il suo primo satellite spia militare, a 24 ore circa dal fallimentoprimo tentativo. Kim, in un dispaccio dell'agenzia Kcna, ha duramente criticato gli Stati Uniti ...Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 1 giugno 2023: ottavi di finale con Gambia - Uruguay ed Ecuador -Sud, playout con Brescia - Cosenza Mondiali Under 20 in primo piano in questo giovedì 1° giugno. Ci siamo lasciati con il successo dell'Italia per 2 - 1 sull'Inghilterra grazie alle reti di ...Questi gli accoppiamenti dei quarti - Israele - Brasile, Colombia - Italia , Ecuador oSud - Nigeria (che ha sconfitto l'Argentina 2 - 0), USA - Gambia o Uruguay

Corea del Nord, il satellite per spiare Usa e Sel si schianta: "Ci riproveremo" Il Tempo

La Corea del Nord ha annunciato di aver tentato di lanciare un “satellite da ricognizione militare” ma che poi è finito in mare. Ma Pyongyang precisa che il tentativo di lancio del satellite potrebbe ...La Corea del Nord lancerà in orbita il suo primo satellite spia militare, a 24 ore circa dal fallimento del primo tentativo. Lo ha annunciato Kim Yo-jong, la potente sorella del leader supremo Kim Jon ...