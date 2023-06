(Di giovedì 1 giugno 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ancora poco più di sei mesi per decidere se e comedal progetto strategico cineseVia, ma ha già più volte ripetuto che sul mem... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... si terrà il"Competitività dei mercati italiani", che vedrà l'intervento di ospiti ...00 - Camera dei Deputati - audizione Ministro Crosetto su- A Palazzo San Macuto, il(...Intelligenza artificiale, ChatGpt va nel pallone e in unfa dire a Elly... Ho chiesto a ... Borghi se ne è andato dal Pd ma vuole tenersi l'incarico nelSchlein... Il vecchio vizio di ...Intelligenza artificiale, ChatGpt va nel pallone e in unfa dire a Elly... Ho chiesto a ... Borghi se ne è andato dal Pd ma vuole tenersi l'incarico nelSchlein... Il vecchio vizio di ...

Copasir Dibattito in Aula Nessuno sa uscire dalla Via della Seta, pare Il Foglio

Meloni vuole un “passaggio parlamentare” per decidere sull'intesa firmata nel 2019 con la Cina. Nel frattempo, c’è chi lavora alacremente per restare, a cominciare dall'ambasciatore cinese in Italia, ...Il ministro della Difesa (di FdI) e il presidente del Copasir (del Pd) al dibattito sul saggio "Il ritorno degli imperi" del direttore di Repubblica Maurizio Molinari TORINO - Stanno su fronti opposti ...