Convocato in nazionale e colpo Napoli | tutto in poche ore

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ilha cominciato a sondare il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi. Nel mirino è finito un calciatore appenain. Ilsi prepara alla rifondazione estiva. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha già iniziato a muoversi al fine di sostituire i protagonisti della cavalcata verso lo scudetto in procinto di cambiare aria. A raccogliere il testimone lasciato dal tecnico Luciano Spalletti, ad esempio, sarà Luis Enrique con il quale i contatti sono quotidiani. Pietro Accardi sarà il nuovo Ds nel caso in cui Cristiano Giuntoli si dovesse trasferire alla Juventus mentre la partenza di alcuni big verrà compensata con l’acquisto di giovani talenti in rampa di lancio. In lista di sbarco, ad esempio, ci sono Piotr Zielinski ed Hirving Lozano impegnati in una complicata trattativa relativa ...

Da ormai un anno Wilfried Gnonto ha la fiducia di Roberto Mancini, il commissario tecnico dellaitaliana lo ha anche pre -in previsione delle finali di Nations League previste a ...Si è riunito ieri sera, mercoledì 31 maggio, il consiglio comunale di Mondovì ,in seduta straordinaria e itinerante nella sede delle scuole di Sant'Anna Avagnina. Un'...di portatao ...E ieri il gruppo indipendente della Nasa haun incontro pubblico per presentare le ...tempo consegnava alla competenza esclusiva e segreta dei funzionari militari e della sicurezza' ...

Italia, i convocati di Mancini per il pre-ritiro in vista della Nations League Sky Sport

Marcus Rohden è stato convocato dalla Svezia per gli impegni del mese di giugno. Il centrocampista del Frosinone sarà impegnato.I biancorossi di Palladino saranno impegnati domenica sera a Bergamo per l’ultimo impegno di campionato. La classifica lascia ancora qualche spiraglio per il sogno Conference League. Capitolo Nazional ...