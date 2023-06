Controllo del territorio | Ritrovata droga in un edificio a Scampia

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 1 giugno 2023) Intensodelporta alla scoperta di sostanze stupefacenti nascoste in uno stabile di via Niccolò Copernico Ieri mattina gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio didel, hanno controllato uno stabile di via Niccolò Copernico aed hanno rinvenuto, in una cassetta dell'energia elettrica, una busta contenente 11 involucri di cocaina del peso di circa 10 grammi, 21 dosi contenenti circa 21 grammi di eroina ed un pezzo di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi.