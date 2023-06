Conti pubblici | a maggio fabbisogno sale a 16 miliardi

(Di giovedì 1 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di2023 il saldo del settorestatale si è chiuso, in via provvisoria, con undi16.000 milioni di euro. A renderlo noto è il ministerodell’Economia e delle finanze. Il mese di2022 si erachiuso con undi 11.724 milioni. Il saldo risentedell’aumento della spesa previdenziale, dovuto alla rivalutazionedelle pensioni, allare spesa delle amministrazioni centralinonchè airi prelievi delle amministrazioni territoriali.Gli incassi complessivi hanno fatto registrare una lieveflessione, ascrivibile alla diminuzione degli incassi fiscalitramite F24, dovuta alre ricorso alle compensazioni per icrediti di imposta agevolativi. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da ...

ROMA " Nel mese di maggio 2023 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 16.000 milioni di euro. A renderlo noto è il ministero dell'Economia e delle finanze. ...Cresce il fabbisogno del settore statale a maggio. Lo comunica il ministero dell'Economia. Il mese scorso, il saldo si e' chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 16.000 milioni in crescita ...Via XX settembre: 'in calo incassi fiscali con F24' . Il ministero di via XX settembre nella nota aggiunge che il saldo "risente dell'aumento della spesa previdenziale, dovuto alla rivalutazione delle ...

