Contatti tra Nagelsmann e il Napoli | arriva lo notizia | la risposta dell’allenatore tedesco

(Di giovedì 1 giugno 2023) Continua il casting da parte delper ricerca un nuovo allenatore che possa raccogliere l’eredità che da lunedì lascerà Luciano Spalletti. Sono già tantissimi i tecnici accostato al club azzurro, tra cui Julian, ex allenatore del Bayern Monaco. Il tecnico è attualmente libero, anche se ha un contratto fino al 2026 con i bavaresi. Nelle scorse ore ci sono staticon il, che già ha effettuato un paio di sondaggi per capire quante possibilità ci siano per portare ilall’ombra del Vesuvio. L’affare, però, sembra essere decisamente in salita. Distanza economica troppo ampia,rifiuta l’offerta di De Laurentiis Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com,avrebbe rifiutato la proposta del ...

È più facilei militari,gli ufficiali dell'intelligence che possono essere scambiati, ma ...migliaia dei nostri bambini sono stati portati in Russia e gli ho chiesto di usare i suoi...... il quale fatte le dovute verifiche ha scoperto chele cancellerie del Tribunale e della ... tanto più dopo il lungo periodo trascorso in solitudine e senza. Non sappiamo neanche se adesso ...le iniziative del 2022 volte a incentivare comportamenti consapevoli e positivi figura "... raggiungendo oltre 348 milioni diin tutto il territorio italiano.

Milik alla Lazio, contatti tra il polacco e Maurizio Sarri - Laziochannel.it Laziochannel.it

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ..."Noi come AS Roma non desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia, crediamo che con i nostri avversari abbiamo dato vita a una grande finale, onorando al meglio il palcoscenico che ci off ...