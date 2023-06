Confindustria Campania e Banco BPM insieme a sostegno delle aziende del territorio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato siglato ieri traBPM eun protocollo d’intesa volto a rafforzare il ruolo proattivo svolto dalle organizzazioni sul. Con tale Intesa, infatti, si punta a favorire lo sviluppo economico e sociale dellafavorendo, in primis, le opportunità di crescitaimprese. La collaborazione prevede un’attività congiunta su specifici progetti in grado di concorrere all’incrementoattività di impresa in settori che abbiano manifestato forti possibilità di sviluppo sul piano nazionale e internazionale, contribuendo a diffondere la conoscenza del ruolo eopportunità offerte daBPM per sostenere lo sviluppoimprese. Inoltre, ...