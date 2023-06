Concorso Università La Sapienza | 1 Posto da Ricercatore 06 D4

(Di giovedì 1 giugno 2023) Procedura di selezione per la copertura di 1dia tempo determinato settore concorsuale 06/D4 Si comunica che presso l’Universita’ di Roma «La» e’ indetta, ai sensi del novellato art. 24, commi 1-bis e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’art. 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, cosi’ come modificato dall’art.26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, procedura selettiva di chiamata per undia tempo determinato in tenure track (RTT) presso il Dipartimento sottoindicato: Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione – Facolta’ di medicina ed odontoiatria: settore concorsuale 06/D4 – settore ...

