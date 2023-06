Concorso Università di Bologna | 2 Posti da Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 1 giugno 2023) Procedure di selezione per la chiamata di 2di prima fascia L’Universita’ diha indetto con decreto Rettorale le procedure per la copertura di duedi professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, per i Dipartimenti edi settori concorsuali di seguito indicati: BIGEA – Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali RIF. 018C1I2023/1537/R22 Settore concorsuale: 04/A2 – Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia Settore scientifico-disciplinare: GEO/01 – Paleontologia e paleoecologia: 1 – Sede di servizio:MAT – Dipartimento di matematica RIF. ...