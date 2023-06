Concorso Università di Bologna | 2 Posti da Professori

(Di giovedì 1 giugno 2023) Procedure di selezione per la chiamata di 2di prima fascia L’Universita’ diha indetto con decreto Rettorale le procedure per la copertura di duedi professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, per i Dipartimenti edi settori concorsuali di seguito indicati: BIGEA – Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali RIF. 018C1I2023/1537/R22 Settore concorsuale: 04/A2 – Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia Settore scientifico-disciplinare: GEO/01 – Paleontologia e paleoecologia: 1 – Sede di servizio:MAT – Dipartimento di matematica RIF. ...

... spiega Vittorio Manes, avvocato e ordinario di Diritto penale all'di Bologna. ... ovvero " a talune condizioni " dallo straniero incon cittadino italiano. Una tale giurisdizione "...Ciascunapubblica il proprio bando per ilper l'accesso al TFA sostegno 2023. I bandi usciranno dunque in giorni diversi su tutto il territorio nazionale. Ma le prove preselettive ...Insomma, un candidato che partecipa per esempio a undell'Inps o dell'Agenzia delle ... L'Arriva inoltre una riserva di posti del 15 per cento nei concorsi pubblici per i volontari '...