Concerto per la Festa della Repubblica 2023 streaming e diretta tv | dove vederlo

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 giugno 2023) Oggi, giovedì 1 giugno, alle ore 17,50 su Rai 1 va in onda ilper laa cui presenzierà anche il Presidente Sergio Mattarella. L’evento fa parte delle tante iniziative per laitaliana, che si celebrerà domani, venerdì 2 giugno. Il Capo dello Stato per l’occasione ha invitato i Capi Missione accreditati in Italia alche sarà eseguito al Quirinale dall’Orchestra Sinfonica NazionaleRAIda Speranza Scappucci. In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Giuseppe Martucci e Giuseppe Verdi.vedere ilper la...