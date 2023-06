Conceiçao | De Laurentiis non intende pagare un club e la clausola per un allenatore CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il casting di Deper la panchina del Napoli va avanti. Il presidente, scrive il Corriere dello Sport, sonda profili di allenatori italiani e stranieri, daa Nagelsmann a Italiano. E rispunta ancora una volta Benitez. La scelta del tecnico è, da sempre, una scelta esclusiva del presidente. Il primo obiettivo è continuare la crescita in Champions con un vincolo: un tecnico che utilizzi il 4-3-3 tanto caro al Napoli. La linea societaria, però, esclude l’ipotesi diunper un tecnico, ecco perché la stradanon è la preferita, sia per il gioco che per lada 10 milioni che lo lega al Porto. Il Corriere dello Sport scrive: “Sergiogli piace ma va di 4-4-2 oppure con il rombo: la telefonata con Jorge Mendes è stata ...