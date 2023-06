Con l’aceto pulisco tutto | anche le gomme della macchina

Leggi su donnaup

(Di giovedì 1 giugno 2023) .non solo è un ingrediente prezioso in cucina, maun alleato infallibile per le pulizie domestiche! Ne abbiamo parlato in moltissimi dei nostri articoli! Facendo un riassunto rapidissimo, è utile come anticalcare, per lucidare l’argento, per pulire il forno, la lavatrice, la lavastoviglie, per sgorgare il lavandino, per i vetri, gli specchi e gli schermi dei dispositivi, per allontanare le formiche e gli insetti. Insomma, è un indispensabile… ma non tutte sanno che possiamo utilizzarloper la, in particolare per le! Chi ha detto che questo genere di faccende sono riservate al sesso forte? Noi donne Up possiamo superare i maschi in ogni ambitovita quotidiana: siamo eclettiche e multitasking e sappiamo cavarcela da sole! Altro è il discorso se ...