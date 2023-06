(Di giovedì 1 giugno 2023) Grande successo per la partecipazione dell'come ospite d'onore aldiche si è svolto a fine maggio. Otto case editrici, centinaia di partecipanti, 23 eventi dedicati all'...

Sarah Malnerich e Francesca Fiore, alias il duo di 'bad influencer'di Mammadimerda , tornano in tour tutta l'estateUno Spettacolo Esecrabile al Sole . E, accanto ai loro 'soliti' temi,...... nel mese di giugno ,il piccolo borgo fortificato di Polverigi (a circa 20 km da Ancona), dove si distingue la seicentesca Villa Nappi , sede di residenze artisticheil suo parco secolare. ...... 'Mi vedo costretta a chiudere questo numero e comprarmi un'altra scheda telefonicaun nuovo ... Ma secondo voi io vengo a rompervi l'e chiedervi le vostre cose famigliari Tanto di cappello ...

Con "Anima Latina", Italia protagonista al Bookfest di Bucarest - Il ... Il Sole 24 ORE

Anima Latina è il titolo che è stato scelto per la partecipazione dell’Italia come ospite d’onore per sottolineare, da una parte, i grandi legami storici, sociali e letterari tra i due Paesi, e ...Il fotografo a Taranto ha tenuto un workshop ai cittadini di ogni età ed estrazione. Il risultato sarà in mostra dal 2 giugno al 31 luglio per le vie della città ...