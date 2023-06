Comunita' politica europea | von der Leyen incontra Zelensky

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha incontrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in occasione del vertice dellaeuropea in corso a Bulboaca, in Moldavia. 1 giugno 2023Tema cruciale in queste ore e che appare al contrario dividere la. Mediazione sociale, ascolto e dialogo sono invocati da Mattarella anche sul fronte del contrasto alla povertà dell'aiuto ...Zelensky è oggi in Moldavia per il vertice della Comunitàeuropea. La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Così i droni ucraini colpiscono nel cuore del Paese La caduta di Bakhmut - L'...

Chisinau, Moldavia. A non molti chilometri di distanza, i territori ucraini stanno ancora subendo l’aggressione russa. È qui che si sono riuniti i leader dei 47 Paesi che hanno aderito alla Comunità p ...Home Adn Kronos Ucraina, Meloni: “Kiev in Nato Porte aperte ma valuteremo a Vilnius” – Video Kiev nella Nato L’Italia sostiene la “politica delle porte aperte” e la volontà dell’Ucraina di aderire a ...