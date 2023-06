Computex 2023 | Cooler Master presenta NCore 100 Max e MasterLoop Concept

(Di giovedì 1 giugno 2023)è iniziato enon ha perso tempo a mostrare le sue novità nel settore dei case per PC. L’azienda hato una serie di modelli che promettono di soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente, dal gamer al professionista, dal minimalista al modder. Il100 Max è un dissipatore per CPU ad alte prestazioni cheun design a doppia torre, sei tubi di calore e una ventola PWM da 120 mm. Il dispositivo di raffreddamento è compatibile con la maggior parte dei socket Intel e AMD e può gestire fino a 200 W di dissipazione del calore. Il dispositivo di raffreddamento ha un elegante aspetto nero e argento e viene fornito con pasta termica e hardware di montaggio. L’...

Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato le novità di MSI presentate durante il: la partnership con Mercedes, innanzitutto, ma anche le interessanti declinazioni di prodotti gaming di successo, come il Raider GE78 con Smart Touchpad . Allo stand del produttore ...In occasione deldi Taiwan, ASUS ha svelato un nuovo monitor curvo da gaming basato su un pannello QD - OLED : stiamo parlando del nuovo ROG Swift OLED PG49WCD . Questo nuovo monitor da gaming si basa su ...C'è anche Seasonic al. Il noto produttore di alimentatori ha ovviamente schierato la sua gamma di PSU ATX 3.0 con connettore 12VHPWR , che vedete qui sotto, ma non solo. Ci sono anche le interessanti ventole ...

Corsair al Computex, parola d'ordine: semplificazione Hardware Upgrade

Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato le novità di MSI presentate durante il Computex 2023: la partnership con Mercedes, innanzitutto, ma anche le interessanti declinazioni di prodotti gaming di s ...In occasione del Computex 2023 di Taiwan, ASUS ha svelato un nuovo monitor curvo da gaming basato su un pannello QD-OLED: stiamo parlando del nuovo ROG ...