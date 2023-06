Come l’India può ritagliarsi un ruolo di primo piano nel nuovo ordine mondiale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 1 giugno 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 56 di We – World Energy, il magazine di Eni Il mondo si trova oggi a fronteggiare trasformazioni profonde, dovute allo spostamento degli equilibri di potere, agli eccessi tecnologici e al decadimento delle istituzioni. La pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina hanno aggravato la situazione, con pressioni inflazionistiche mondiali, crisi alimentari ed energetiche e ricadute economiche diffuse. Ogni paese raschia freneticamente il fondo del barile alla ricerca di risorse per provvedere ai bisogni primari dei cittadini, e siamo sempre più lontani dal conseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG, Sustainable Development Goal). In verità, alcune di queste fratture si sono aperte ben prima della guerra in Ucraina, addirittura molto prima della pandemia,, per esempio, l’ascesa della Cina, tema ...