Com’è lavorare con Barbara D’Urso? Sua ex opinionista svela retroscena sulla tv

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 1 giugno 2023) In queste ore, un’exdiha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto a delle curiositàsua vita privata ed ha tirato in ballo anche la conduttrice,ndo come siacon lei. La persona in questione è Karina Cascella. La donna ha collaborato per tanto tempo L'articolo proviene da KontroKultura.