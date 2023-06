(Di giovedì 1 giugno 2023) Il biathlon è uno degli sport più popolari e meglio gestiti a livello globale. Viceversa, lapatisce sotto entrambi gli aspetti. Cosa hanno in comune i due ambiti? Il fatto di inglobare al loro interno altre discipline, ma anche la dinamica di avere un settore femminile nato decenni dopo quello maschile. Al riguardo, nel perorare la causa dellarosa si è spesso fatto il parallelismo con il biathlon riservato alle donne di fine anni ’80. Nonostante vi siano poche atlete (basta iscriversi a una gara di Coppa del Mondo per marcare punti) e la competitività sia quella che sia, soprattutto fra seconde e terze linee, si è sempre sostenuto come fosse doveroso avere pazienza. Si è partiti da zero e proprio il biathlon rappresentava un punto di riferimento da ogni prospettiva lo si guardasse. Cionondimeno, la ...

Annika Sieff rinuncia allae decide di dedicarsi esclusivamente al salto con gli sci . Non si può dire che l'azzurra cambi sport dato che il 'volo' fa parte dello sci nordico, tuttavia si tratta di un'...... la più forte combinatistaazzurra con 5 podi in Coppa del Mondo, cha appare nella lista della squadra di salto femminile con Jessica e Lara Malsiner e non più in quella di, ...Le due città sono già state sede di gara ai Giochi di Albertville 1992 : a Meribel si svolsero le gare di salto con gli sci, a Courchevel quelle di. Meribel è tristemente famosa ...

Combinata nordica, sono finiti alibi e giustificazioni. L'addio di Annika Sieff fa suonare una raggelante campana OA Sport

La decisione di Annika Sieff di abbandonare la combinata nordica in favore del salto con gli sci rappresenta l’occasione per lanciare il più proverbiale dei sassi nello stagno. D’altronde, perché non ...La 17enne dello Sci Club Edelweiss è stata assoluta protagonista dei tricolori di fine stagione, il combinatista storico oro mondiale juniores e già visto in ...