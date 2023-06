Cocciaretto-Waltert oggi in tv | Roland Garros 2023 | orario preciso | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) A caccia di un sogno. Elisabettaha messo il mirino sul terzo turno del, per quello che sarebbe il miglior risultato della carriera per la tennista marchigiana in uno Slam. L’occasione è veramente ghiotta, visto che l’azzurra affronterà la svizzera Simona, numero 128 del mondo.sarà favorita dopo lo strepitoso esordio che l’ha vista battere in due set Petra Kvitova, testa di serie numero dieci. Elisabetta ha definito quella partita la miglior vittoria della sua carriera ed è stata certamente una prestazione di altissimo livello per la marchigiana.ha sfruttato un sorteggio favorevole, visto che si è trovata di fronte l’americana Mandlik, numero 119 della classifica mondiale, vincendo al terzo set. ...