Cocciaretto-Pera in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di giovedì 1 giugno 2023) Elisabettaaffronterà Bernardanel terzo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Per la prima volta nella sua giovane carriera la tennista marchigiana è al terzo turno in una prova del Grand Slam. Ci è riuscita dopo aver sconfitto in due set sia Petra Kvitova, decima testa di serie del tabellone, che la svizzera Simona Waltert, proveniente dalle qualificazioni. Ora l’azzurra sogna un posto nella seconda settimana del torneo parigino. Per riuscirci bisogna sconfiggere la croata di nascita, ma statunitense di passaporto. Una giocatrice che in carriera ha ottenuto i suoi migliori risultati sulla terra battuta e al momento n°36 del mondo. Un match che si preannuncia equilibrato, con ‘Coccia’ che non parte certo sconfitta. PROGRAMMA E ...

... battuta Waltert 6 - 2 6 - 3! Affronterào Vekic. 14.24 -non sfrutta tre match point e perde il servizio, 6 - 2 5 - 3 a suo favore 14.18 - Sinner - Altmaier 3 - 3 al secondo set 14.PROSSIMO TURNO - Peral turno successivo ci sarà la vincente del match tra Bernardae Donna Vekic: tre precedenti contro la statunitense, due persi lo scorso anno, uno sul cemento e ...raggiunge così il terzo turno di uno Slam per la prima volta in carriera e affronterà una tra la statunitense Bernardae la croata Donna Vekic per un posto agli ottavi di finale del ...

Roland Garros, i risultati delle italiane: Cocciaretto al 3° turno Sky Sport

Elisabetta Cocciaretto è la prima azzurra a raggiungere il terzo turno del Roland Garros 2023 di tennis: l'azzurra supera la qualificata elvetica Simona Waltert per 6-2 6-3 in un'ora è ventisei minuti ...Elisabetta Cocciaretto si è qualificata in maniera brillante al terzo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione tennistica che si sta disputando sulla terra rossa di Parigi. La giocatr ...