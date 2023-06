Clerici sostituita | stop in anticipo | cosa sta accadendo in Rai | chi arriva

(Di giovedì 1 giugno 2023) Antonellada Eleonora Daniele? Storie Italiane andrà a coprire lo spazio vuoto che lascerà È sempre mezzogiorno, che invece chiuderà una settimana prima del previsto. A rivelarlo è TvBlog, che ha anticipato la conferma dellastessa. La trasmissione di Rai 1 finirà così venerdì 9 giugno per poi tornare in onda regolarmente con l'inizio della prossima stagione, a settembre, sempre su Rai 1. E così da lunedì 12 a venerdì 16 giugno potrebbe esserci un allungamento di Storie Italiane. In questo modo, Eleonora Daniele andrebbe in onda col suo programma al posto di Antonellafino alle ore 12.30. Da questo orario in poi dovrebbe andare poi in onda Camper con Marcello Masi. Invece Camper in viaggio con Roberta Morise e Tinto dovrebbe iniziare lunedì 19 giugno. Nei giorni ...

Novità per Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane , che andranno a coprire lo spazio vuoto che lascerà È sempre mezzogiorno. Ebbene Antonellaverràdalla sua collega. A dare questa anticipazione è TvBlog in esclusiva. Come già era stato rivelato nei giorni scorsi, il programma di Antonellina chiuderà in anticipo , una ...Che si stiano aprendo le porte di LA7 come avvenuto per Giletti Laha molto seguito e ... Potrebbe lasciare Serena Bortone che conduce il talk show feriale Oggi è un altro giorno......oggi tramontata sebbene il rinnovo del contratto di Fazio sia ancora in bilico eda ... Tremano anche i più importanti volti della tv pubblica, quali Fabio Fazio , Antonella, ...

Clerici sostituita, stop in anticipo a È sempre mezzogiorno: cosa sta accadendo Liberoquotidiano.it

Oggi Antonella Clerici ha annunciato che E’ sempre mezzogiorno chiude in anticipo, una settimana prima. Sarà Eleonora Daniele a prendere il suo posto, a sostituire Antonella Clerici in quella fascia ...Ecco come cambia la programmazione di Rai 1 dalla prossima settimana con Antonella Clerici che va in vacanza in anticipo ...