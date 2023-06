Clavdio annuncia le prime date del tour estivo

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 1 giugno 2023) in cui presenterà anche i brani dell’ultimo disco Guerra fredda Il cantautore capitolino torna indopo la pubblicazione del suo secondo album Guerra Fredda (16/12/22), anticipato dal singolo Freccia, e leinvernali partite il 20/01/23 da Bologna (Covo Club). Nell’arco delle 6appenate e in aggiornamento,proporrà in band il meglio del suo repertorio passato, presente e futuro, calcando i palchi di alcuni fra i contesti più rappresentativi della scena indipendente italiana.Estate –22.06.23 ROMA @ PARCO APPIO 23.06.2023 PRATO @ COLIBRI’ PE2023 04.07.2023 AREZZO @ MENGO MUSIC FEST 08.08.2023 GALATRO TERME (RC) @ CARLINO’S WAVE 14.08.2023 MONDOVI’ (CN) @ MOSTRA DELL’ARTIGIANATO ...