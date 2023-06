alza al cielo la Champions vinta l'anno scorso 25 TROFEIè arrivato al Bernabeu nel 2009 e sta per andarsene dopo 14 stagioni eccezionali, prima come spalla di Cristiano Ronaldo e ...Le cifre dell'accordo sarebbero clamorosamente alte:firmerebbe un contratto di due anni e il suo stipendio supererebbe addirittura i cento milioni di euro a stagione . Il , in ogni caso, ...I Blancos avevano sbloccato il risultato conal 36', ma avevano subito il pari con de Toma all'84'. Grazie a questo successo la squadra di Ancelotti si porta a 74 punti in classifica, alle ...

Clamoroso, Benzema vicino all’addio al Real Madrid: maxiofferta dall’Arabia La Gazzetta dello Sport

Già informati Florentino Perez e Ancelotti: l’Al Ittihad ha proposto al francese un biennale da 100 milioni netti all’anno, lui vacilla. L’erede Spunta ...Clamorosa notizia che arriva dalla Spagna, secondo quanto riporta As Karim Benzema è a un passo dall'addio all'Al Ittihad. Fonti vicino al club saudita assicurano ...