C5Hybrid 136 , arriva per il Suv francese la versione mild hybrid a 48 Volt, che da luglio amplierà la gamma del modello. Affiancando la Diesel 1.5 BlueHDi da 130 cavalli, la benzina ...ha svelato una nuova motorizzazione che si aggiungerà all'offerta del modello C5, dove il motore benzina PureTech sarà assistito dall'ibrido a 48 Volt firmato Stellantis.

Un nuovo powetrain entra nella gamma della Citroën C5 Aircross, si tratta dell'Hybrid 136, che sfrutta la tecnologia ibrida a 48V. La power unit in questione è composta da un motore 1. (ANSA) ...Citroen C5 Aircross Hybrid 136, arriva l'elettrificata a 48V. Consumi ridotti del 15% rispetto al benzina: in città viaggia al 50% in elettrico.