Citofonare Rai2 confermato nella prossima stagione

(Di giovedì 1 giugno 2023) Simona Ventura e Paola Perego (foto US Rai) Mancano due puntate alla fine delladi, il programma in onda ogni domenica alle 11.15 su Rai 2, ma quello dell’11 giugno sarà soltanto un arrivederci. Simona Ventura e Paola Perego ritorneranno infatti a settembre con la trasmissione ideata nel 2021, che avrà dunque una terza edizione. A confermarlo sono state direttamente le due conduttrici, ospiti oggi a Oggi è un Altro Giorno. Partito in sordina, in una fascia oraria spenta da anni su Rai 2 e lontana dai fasti di Mezzogiorno in Famiglia,in questaè lievemente cresciuto rispetto all’anno precedente, assestandosi intorno ad un discreto 5% di share. Il pubblico di Rai 2,...