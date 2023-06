Cisterna fuori strada sulla Benevento-Pietrelcina | intervento ultimato

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe squadre specializzate dei Vigili del fuoco hanno provveduto a svuotare ladi Gpl finitanel pomeriggio di ieri. Il delicato lavoro è stato portato a termine in tempi rapidi e in tutta sicurezza questa mattina. Sono quindi subito iniziati gli interventi per la bonifica del mezzo di trasporto e della stessa, infine una gru è riuscita a rimettere suil pesante mezzo.Gpl si ribalta tra: avviate le operazioni per il travaso del gas L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Benevento . Momenti di paura questo pomeriggio lungo la vecchia statale 212 che da Benevento conduce a Pietrelcina per una cisterna carica di gpl finita fuori strada nel territorio di Benevento. Il camion si è ribaltato su di un fianco dopo che è finito nella scarpata profonda circa quattro metri. Scattato l'allarme, sul

Paura questo pomeriggio lungo la ex statale 212 che collega Benevento a Pietrelcina a causa di una cisterna carica di gpl finita fuori strada. Il veicolo si è ribaltato su un lato dopo aver terminato