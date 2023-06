(Di giovedì 1 giugno 2023)si era ritirato dald’Italia al termine della prima settimana, dopo aver vinto la secondo cronometro e avere indossato la maglia rosa. Il belga aveva lasciato la Corsa Rosa a causa di una positività al Covid-19, rinunciando alla possibilità di battagliare per la conquista del Trofeo Senza Fine. Ildel, nonché vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna, è guarito ed è tornato ad allenarsi. Resta solo da definire con esattezza la data del suo rientro in gruppo. Stando a quanto riporta il quotato quotidiano belga Het Laatste Nieuws, il capitano della Soudal-QuickStep dovrebbe tornare inin occasione deldi, che andrà in scena dall’11 al 18 giugno. Il 23enne avrebbe così declinato l’invito pervenuto dagli ...

Il problema sono le aspettative e che ildebba essere sempre ciò che è stato il Tour de ... quella di apertura, dove si è visto uno spettacolo di precisione ciclistica: quella di...Un pensiero poi suEvenepoel: "Domanda affascinante e di non semplice soluzione. Sicuramente ... quindi l'ultima è stata davvero durissima con salite che hanno fatto la storia del. Senza ...Sono mancati, per motivi differenti,Evenepoel e Tao Geoghegan Hart che sicuramente avrebbero ... Geraint Thomas, voto 9 Un grandissimo corridore e anche un grande signore del, sempre ...

Ciclismo, Remco Evenepoel rientra al Giro di Svizzera La prossima gara del Campione del Mondo OA Sport

Primoz Roglic è stato celebrato ieri ad Amsterdam e in altre città dei Paesi Bassi per il magnifico trionfo al Giro d’Italia 2023. Vista occasione, lo sloveno della Jumbo-Visma è stato raggiunto anche ...Primoz Roglic è stato celebrato ieri ad Amsterdam e in altre città dei Paesi Bassi per il magnifico trionfo al Giro d’Italia 2023. Vista occasione, lo sloveno della Jumbo-Visma è stato raggiunto anche ...