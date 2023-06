Ciclismo | Pedale Saronnese sul gradino alto con Martina Balestrini

L'eroe delche salvò gli ebrei e divenne Giusto fra le nazioni La corsa giusta Gino Bartali Gino Bartali. "Mille diavoli in corpo" A colpi di. La straordinaria storia di Gino Bartali ...Romanenghese, andrà in scena nel cuore di Romanengo, in provincia di Cremona. Il ritrovo è fissato alle ore 11:00 in via Guaiarini 16, mentre la partenza è collocata nella vicina via Roma. 12,...- Due giorni a tuttoa Capannori con le gare riservate alle categorie Esordienti ed Allievi. Sabato dedicato alle prove contro il tempo mentre la domenica spazio alle gare in linea. ...

Tutti sui pedali per Iannelli La corsa che parte da Prato parla di ... LA NAZIONE

Ancora soddisfazioni per il Pedale Saronnese, con Martina Balestrini che si impone a Seregno e si aggiunge ai compagni nel salire sul gradino più alto della categoria G3. Ciclismo, Pedale Saronnese: ...Il nuovo numero di tuttoBICI, quello di GIUGNO 2023, è arrivato! Il 114esimo numero digitale di tuttoBICI è disponibile nei chioschi virtuali. Da più di dieci anni, ormai, abbiamo detto addio alla car ...