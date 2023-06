Ciclismo | Julian Mertens operato con successo alla colonna vertebrale | rimane in coma farmacologico

(Di giovedì 1 giugno 2023) Arrivano dal Belgio novità riguardo la situazione di, corridore della Bingoal WB, rimasto vittima di un incidente ieri mentre si allenava in patria. Il primo comunicato del team vallone recitava così: “Il nostro corridoreè stato vittima mercoledì (ieri) di un incedente durante un allenamento ed è stato portato all’ospedale“. Ulteriori notizie sono arrivate oggi con il secondo comunicato: “è statoconoggi all’Ospedale Universitario di Anversa. Dovrà sostenere ancora un’ulteriore operazionemascella.ha inoltre subito fratture al braccio e alle costole. Sarà mantenuto in ...

La Bingoal WB ha reso noto che il corridoreMertens , a causa di un incidente durante un allenamento, 'ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato all'ospedale universitario di Anversa, dove è stato posto in coma farmacologico per ...Il danese se la vedrà tra gli altri con David Gaudu, Mikel Landa, Enric Mas, Adam Yates,Alaphilippe, Egan Bernal e Richard Carapaz. In chiave Italia dovrebbero essere della partita Matteo ......941 km/m, la corsa si decide con una volata 'in famiglia' della Gb Junior Pool Cantù, e a conquistare il gradino alto del podio è Lorenzo Basso, che precede i compagni di sodalizioBortolami e ...

Ciclismo, Julian Mertens in coma farmacologico: brutto incidente in allenamento OA Sport

Arrivano dal Belgio novità riguardo la situazione di Julian Mertens, corridore della Bingoal WB, rimasto vittima di un incidente ieri mentre si allenava in patria. Il primo comunicato del team vallone ...Hablar del Orgullo Paisa es tocar, en parte, la grandeza del ciclismo antioqueño. Muchos de los que han pasado por este equipo no solo ayudaron a ...