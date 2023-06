Ciclismo | II edizione del “Trofeo Klimabus” tra Santi Cosma e Damiano e Castelforte

(Di giovedì 1 giugno 2023) SUD PONTINO – Unisci la passione per lo sport e due realtà locali, limitrofe, che si uniscono per dar vita ad un appuntamento sportivo amatoriale ed ecco venir fuori la secondadel “”. Si terrà questo prossimo fine settimana – sabato 3 e domenica 4 giugno – l’appuntamento per gli appassionati di due L'articolo Temporeale Quotidiano.

"Nelc'è un'attenzione nuova al tema della sicurezza, per chiunque usi la bicicl etta per ... Il programma di questa secondacomprende visite guidate virtuali e live alle biblioteche, ...... sono stati i partecipanti della secondadel Giro dei Venti, competizione amatoriale di respiro internazionale che unisce lo sport della vela a quello del, attualmente in corso di ...REGIONE - Saranno ben cinque i centri che, domenica, saranno al centro dell'2023 della Giornata nazionale dello sport in Molise. Con il coordinamento del Coni Molise e ... pugilato,, ...

Giro del Piave, oltre 180 ciclisti in strada per l’edizione numero 78 News In Quota

Oltre 200 persone in media morte ogni anno in bicicletta dal 2018 al 2022 in Italia. Ma le regole di buonsenso per rispettarsi reciprocamente sulla strada - tra bici, bus, auto e trasporto merci - ci ...SUD PONTINO – Unisci la passione per lo sport e due realtà locali, limitrofe, che si uniscono per dar vita ad un appuntamento sportivo amatoriale ed ecco venir fuori la seconda edizione del “Trofeo Kl ...